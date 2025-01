Messi s’offre un nouveau terrain de jeu à 200 millions

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi profite de sa fin de carrière du côté de l'Inter Miami. L'octuple Ballon d'Or prépare aussi l'après et pour lui, les investissements sont un moyen de le faire.

Après une riche carrière en Europe, Leo Messi a décidé de filer à l'Inter Miami. Le champion du monde argentin veut terminer sa carrière en prenant du plaisir et si possible, se donner les moyens de disputer un dernier Mondial en 2026. Aussi, il va devoir penser à son après-carrière. L'ancien du Barça ne manque de moyens financiers et il sait que certains investissements sont nécessaires pour faire prospérer son argent. Comme beaucoup de personnes ayant des moyens, Leo Messi a choisi de faire un investissement majeur dans l'immobilier.

Leo Messi investit dans la pierre, et ça rapporte

Comme rappelé par l'édition suisse de 20 Minutes ces dernières heures, La Pulga a récemment décidé d'introduire en bourse son fonds immobilier, estimé à près de 223 millions d'euros. En fin d'année dernière, Edificio Rostower, société détenue par la famille Messi, a en effet fait son apparition via le Portfolio stock exchange, un marché boursier alternatif espagnol. Le prix de l'action était d'ailleurs de 57,4 euros. Parmi les biens de l'ancien Parisien : Sept hôtels, des bureaux et commerces, cinq appartements en Espagne et deux logements luxueux à Paris et Londres. A noter que l'achat d'actions de cette société n'est pas encore possible, car la famille argentine n'a pas encore décidé d'ouvrir le capital de la Edificio Rostower. Tout pourrait changer dans le futur, les émoluments de Leo Messi ne cessant d'augmenter. En 2024, Leo Messi aurait glané près de 190 millions d'euros avec tous ses revenus. Pour certaines sources, son patrimoine aurait récemment dépassé le milliard d'euros. Et il n'y aucune raison que ça s'arrête.