En 2024, Lamine Yamal a fait sauter Internet

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

L'année 2024 a bouleversé la hiérarchie mondiale au niveau du football. Le duo Haaland-Mbappé devait succéder logiquement au duo Messi-Ronaldo mais une jeune garde espagnole a émergé avec Lamine Yamal. Le prodige du Barça attire tous les regards.

Après quelques années plus difficiles, l'Espagne est revenue sur le devant de la scène en 2024. La Roja a triomphé en sélection, ayant gagné l'Euro mais aussi le tournoi olympique à Paris. Des succès probants dus à une jeune garde très talentueuse avec Lamine Yamal en leader. A 17 ans, le jeune barcelonais bat tous les records de précocité. De quoi presque ringardiser Kylian Mbappé, appelé à dominer le football mondial depuis plusieurs années avec Erling Haaland. Néanmoins, le gamin de Bondy a vécu une année 2024 difficile entre contre-performances et polémiques. Les trajectoires du Français et de l'Espagnol se croisent et cela se répercute sur la popularité des deux hommes.

Lamine Yamal star d'Internet en 2024

Alors que Kylian Mbappé était devenu une star mondiale au-delà de l'univers du football, le Français a subi la comparaison avec Lamine Yamal en 2024. Le célèbre moteur de recherche Google a publié ses statistiques annuelles. Celles-ci mettent en évidence l'essor de Lamine Yamal en terme de médiatisation. Le jeune espagnol est ainsi devenu le footballeur le plus recherché sur Google en 2024, que ce soit dans le monde ou en France.

Lamine Yamal est le joueur de football dont le nom a été le plus recherché sur Google en 2024. Sa popularité s'est également traduite en France, où il fait partie des cinq athlètes les plus questionnés sur Internet. https://t.co/NiG4h2c52T pic.twitter.com/qEVjOTlJgm — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 11, 2024

Tous sports confondus, Yamal est au 4e rang dans l'Hexagone et même au 3e rang dans le monde. Seuls la boxeuse algérienne Imane Khelif et le boxeur américain Mike Tyson ont fait mieux que lui. Les autres footballeurs du top 10 mondial sont ses compatriotes Nico Williams et le Ballon d'Or Rodri. La mode Lamine Yamal n'aura pas profité au FC Barcelone puisque le club catalan ne fait pas partie des plus recherchés cette année. 3e tous sports confondus, l'Inter Miami domine le classement des clubs de football grâce à l'apport d'un autre phénomène de la Masia, l'iconique Lionel Messi.