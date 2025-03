Officiel ‍: Neymar fait son retour en sélection du Brésil

Sélectionneur du Brésil, Dorival Junior a profité de l’enchainement des matchs de Neymar avec Santo pour le reprendre immédiatement au sein de la Seleçao pour les prochains matchs du mois de mars. Une sélection qui comprend également Alisson, Vanderson, Marquinhos, Gerson, Raphinha, Rodrygo et Vinicius Jr.

