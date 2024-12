David Luiz et Flamengo, c'est fini

David Luiz a confirmé ce samedi que sa carrière avec Flamengo s'arrêtait là, le défenseur brésilien de 37 ans étant en fin de contrat. Mais, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est pas décidé à faire valoir ses droits à la retraite et il se retrouve donc libre à l'entame du mercato d'hiver en Europe. « Je dis au revoir de la même manière que je suis arrivé ici : en embrassant ce maillot qui m'a donné tant de joie », a expliqué un David Luiz très ému.

OBRIGADO, DAVID! 🥹



David Luiz publica vídeo de despedida do Flamengo:



"Eu me despeço de vocês da mesma forma que eu cheguei aqui: beijando o manto que me deu muita alegria." pic.twitter.com/VizmBOUEfL