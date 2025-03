Zidane après Luis Enrique, un dirigeant dit tout

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane aurait pu rebondir en Espagne. Un dirigeant de la Fédération espagnole envisageait de lui confier le poste de sélectionneur après le départ de Luis Enrique en 2022.

Zinédine Zidane est fixé. Intéressé par le poste de sélectionneur des Bleus, le Français n’a plus qu’à attendre la fin du contrat de Didier Deschamps en 2026. Ce sera peut-être la fin d’une longue période d’inactivité pour l’entraîneur qui avait quitté le Real Madrid en mai 2021. Et qui aurait pu rebondir sur le banc de la Roja suite au Mondial qatari. Derrière sa priorité Luis de la Fuente, finalement nommé, l’ex-directeur sportif de la Fédération espagnole Albert Luque avait pensé au champion du monde 1998.

⚠️ Albert Luque desvela por primera vez el otro nombre que tenía en mente para ser seleccionador nacional:



🇫🇷 "Tenía en mi cabeza a ZIDANE"



🤐 "Esto no lo sabe ni Rubiales, siempre y cuando no hubiera sido De la Fuente"#ElLarguero pic.twitter.com/azCGtB6g92 — El Larguero (@ellarguero) March 7, 2025

« J'ai reçu beaucoup d'appels de représentants, mais je leur ai dit à tous de ne plus appeler parce que ça ne pouvait être que De la Fuente, a confié l’invité de la Cadena SER. L'alternative si la piste De la Fuente avait échoué ? Je vais vous dire celle que j'avais en tête. Et je vais dire pour la première fois, ici aujourd'hui, qui j'aurais essayé de convaincre : Zidane. Oui, ça aurait été la première fois qu'il n'y aurait pas eu un sélectionneur espagnol. Et je vous le dis, même Luis Rubiales (ancien président de la Fédération, ndlr) n'est pas au courant. Je l'avais simplement en tête si ce n'était pas De la Fuente. Mais je comptais aller jusqu'au bout avec De la Fuente. »

Un plan B jamais utilisé

« Pourquoi Zidane ? Parce que j'aime les gestionnaires de vestiaires et Zidane, sans être un grand entraîneur, a géré un vestiaire avec Ramos, Cristiano, avec des joueurs qui n'étaient pas faciles, et il l'a très bien fait. Si j'ai discuté avec lui ? Non. (...) Je savais que ça aurait été très difficile, mais il n'y avait qu'une possibilité. Il adore l'Espagne, sa femme est Espagnole et il vit à Madrid. Mais comme il ne pouvait pas aller en équipe de France, c'était la raison de mon offre », a raconté Albert Luque, qui n’avait finalement pas transmis de proposition à Zinédine Zidane.