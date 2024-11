Neymar à l'hôpital, il est meilleur que Vinicius

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Le Brésil joue sans Neymar depuis plus d'un an, et pourtant, le joueur d'Al-Hilal est l'un des meilleurs joueurs de la Seleçao des éliminatoires à la Coupe du monde.

Blessé gravement et absent des terrains depuis le mois d’octobre 2023, Neymar a tenté un retour cet automne avant de se blesser à nouveau, cette fois-ci moins gravement, au niveau de la cuisse. Ce sont quand même des semaines de football en moins pour le meneur de jeu, qui se fait doucement oublié des terrains alors qu’il n’a que 32 ans. Son absence ne dérange pas vraiment Al-Hilal, qui le paye rubis sur l’ongle pour pas grand chose. Mais cela n’empêche pas le club de Riyad d’avoir remporté le titre l’an passé, et d’être toujours en tête de la Saudi Pro League après 10 journées, avec un seul match nul et que des victoires.

Vinicius transparent, Neymar surnage

Il y a toutefois une autre équipe dans laquelle évolue Neymar qui se porte moins bien. Il s’agit de la sélection brésilienne, qui est à la peine dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, même s’il semble quasiment impossible de se faire éliminer avec les nouveaux quotas en place. Néanmoins, dans le jeu et dans les résultats, les performances sont assez catastrophiques et Vinicius ne parvient clairement pas à faire oublier le « Ney ». Personne n’y arrive d’ailleurs, révèle le média brésilien Globo, qui souligne une statistique effarante.

Neymar es mi maldito ídolo desde que se meó en el escudo del Farsa subiendo una foto a IG con una camiseta de Vinicius en el Real Madrid.



Tiene bailando flamenco a la culerdada. Y eso me pone cachondo. pic.twitter.com/l8IrqIITxE — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) November 22, 2024

Après 10 matchs disputés, la Seleçao n’empile pas les buts comme ce fut le cas parfois par le passé. A tel point que Neymar est toujours le meilleur passeur du Brésil dans ces éliminatoires. Avec trois offrandes en quatre matchs disputés, l’ancien meneur du PSG et du Barça ne voit personne le dépasser, et seul Bruno Guimaraes compte deux passes décisives. Aucun autre joueur n’a plus d’une passe décisive, signe que le Brésil n’arrive clairement pas à se trouver. Et au niveau offensif, la ligne de statistiques de Vinicius Junior enfonce totalement le clou, avec zéro but et zéro passe décisive. Une preuve que le retour de Neymar, même sur une jambe, est quelque chose que le Brésil attend avec impatience pour l’année 2025.