Ballon d'or ‍: Le seum du Real Madrid ne fait pas rire en Namibie

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Le résultat du Ballon d'Or 2024 n'est toujours pas digéré au Real Madrid. Florentino Perez a récemment critiqué la sélection de certains pays pour voter. Une sortie polémique accueillie froidement en Afrique.

Un trophée qui fait appel à la subjectivité comme le Ballon d'Or ne peut jamais faire l'unanimité. En 2024, ce constat a été exacerbé par la nouvelle hiérarchie du football mondial. Messi et Ronaldo étant vite écartés, la course au Ballon d'Or a été plus ouverte que jamais. Rodri, Vinicius Jr, Bellingham voire Carvajal étaient tous des vainqueurs possibles. Avec le sacre du Real Madrid en Ligue des champions, tout portait à croire qu'un Merengue serait élu avec Vinicius comme principal favori. Le Brésilien anticipait une victoire, le Real aussi mais c'est finalement Rodri qui a été élu. Un choix qui continue de faire débat au sein de la Maison Blanche près d'un mois après la cérémonie officielle à Paris.

Perez dérape, ce n'est que de la frustration

Dimanche, Florentino Perez a encore chargé France Football lors de l'assemblée générale du Real Madrid. Le président madrilène a remis en cause le mode de scrutin du Ballon d'Or. Depuis 2022, seuls les journalistes des 100 premiers pays au classement FIFA peuvent voter. Un collège électoral moins étoffé qu'avant mais encore trop large pour Florentino Perez. « Il y a des journalistes que personne ne connaît et qui sont venus voter cette année. Sans le vote des journalistes de ces pays comme l'Ouganda, la Namibie, l'Albanie et la Finlande, Vinicius aurait remporté ce Ballon d'Or... Le système doit changer et ce doivent être des personnes reconnues qui risquent leur prestige avec ces votes », a lâché le boss madrilène.

🚨 🇳🇦 El periodista de Namibia que votó en el #BalóndeOro responde a Florentino Pérez en #ElLarguero



😠💢 "Son palabras de alguien FRUSTRADO"



😡🗯️ "Siente que la gente de mi país y de los demás países mencionados no tienen un voto significativo porque somos personas inferiores" pic.twitter.com/MjkR0DYIoG — El Larguero (@ellarguero) November 25, 2024

Cette sortie n'a pas plu à Sheefeni Nicodemus, le journaliste qui a représenté la Namibie au Ballon d'Or. « Au fond, je soupçonne que ce ne sont que des paroles de quelqu'un qui est frustré comme M. Pérez. C'est-à-dire qu'il estime que les habitants de mon pays et des autres pays mentionnés n'ont pas de vote significatif parce que nous sommes des gens inférieurs. Je voudrais juste savoir si j'étais originaire d'une des principales nations du football et que je n'étais pas d'accord avec votre opinion, quel serait votre argument ? », a t-il indiqué au média espagnol El Larguero. Après cette passe d'armes, pas sûr que le maillot du Real Madrid fasse un tabac en Namibie ou dans les autres pays moqués.