La Norvège écoeurée de devoir affronter Israël

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, la Norvège figure dans le même groupe qu'Israël. La présidente de la fédération norvègienne ne souhaite pas voir son équipe jouer contre la formation israélienne pour des raisons politiques.

Présidente de la Fédération norvégienne de football et ancienne joueuse, Lise Klaveness n'a pas mâché ses mots après que le tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2026 a placé Israël dans le même groupe que son pays. Pour la patronne du football norvégien, compte tenu du comportement d'Israël à Gaza, il est scandaleux que la FIFA laisse ce pays participer aux qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Même si la Norvège ne refusera pas probablement pas d'affronter la sélection israélienne, c'est selon Lise Klaveness un vrai scandale d'obliger son pays à jouer dans un tel contexte. Dans un communiqué, la présidente de la Fédération norvégienne de football a dit tout le mal qu'elle pensait d'Israël.

La Norvège jouera contre Israël malgré sa colère

Dette er lagene Norge møter i neste års VM-kvalifisering🇳🇴 Hva tenker dere?



Om det er Tyskland eller Italia som blir det høyest rankede laget i gruppa vil avgjøres i mars. Laget av de to som taper kvartfinalen i Nations League går inn i vår gruppe. pic.twitter.com/XTLtyXXgXL — Fotballandslaget (@nff_landslag) December 13, 2024

« La Fédération norvégienne de football se tient aux côtés du gouvernement norvégien dans sa demande d'arrêt immédiat des attaques disproportionnées contre les civils innocents à Gaza. Le tirage est difficile pour nous, au-delà de l'aspect purement sportif. Aucun d'entre nous ne peut rester indifférent aux attaques disproportionnées qu'Israël a infligées à la population civile de Gaza sur une longue période. Israël fait toujours partie des compétitions de l'UEFA. Nous devons faire face à cela », a indiqué l'ancienne joueuse norvégienne, qui avait également fait part du choix fait par la FIFA de confier l'organisation du Mondial 2034 à l'Arabie Saoudite. En tout état de cause, les deux matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde entre la Norvège et Israël sont programmés les 25 mars et 11 octobre prochains.