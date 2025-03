Une nation privée de Mondial 2026 par Donald Trump ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Mardi soir, l'Iran a validé sa septième qualification pour une coupe du monde de football. Les Iraniens sont attendus en Amérique du Nord en 2026 sauf qu'ils ne sont pas les bienvenus sur le sol américain.

Voir l'Iran être qualifiée pour le Mondial 2026 fait sourire et s'interroger. En effet, la compétition aura lieu en Amérique du Nord avec une bonne partie des matchs aux Etats-Unis. Depuis 1979 et la révolution islamique menée par l'Ayatollah Khomeini, les deux pays sont ennemis sur la scène internationale. Sur le plan du football, il n'y a eu aucun problème lors de leurs deux confrontations en coupe du monde. C'était en 1998 à Lyon et en 2022 au Qatar. Le premier match organisé à Gerland était même qualifié de match pour la paix à l'époque, les deux sélections ayant pris la pose pour la photo côte à côte.

L'Iran privé du sol américain en 2026 ?

Néanmoins, la donne est bien différente 27 ans plus tard. Revenu au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump est très hostile envers l'Iran et le football ne sera pas le théâtre d'une trêve. Selon les informations de The Guardian et Reuters, la République Islamique d'Iran figure sur une liste de 41 pays dont les citoyens sont privés d'entrée aux Etats-Unis. Aucun visa ne serait délivré aux supporters iraniens mais surtout au staff et aux joueurs du pays. D'autres sélections en mesure de se qualifier sont aussi menacées par cette mesure comme le Venezuela (actuellement barragiste en Amérique du Sud) ou le Soudan.

Après son match nul contre l'Ouzbékistan, l'Iran a validé son billet pour la Coupe du monde 2026. Même avec cette qualification, la sélection n'est pas sûre de pouvoir se rendre au Mondial à cause du gouvernement étasunien.



➡️ https://t.co/wwM7bFoQ4H pic.twitter.com/6wbtZQM3ju — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 26, 2025

De quoi aussi mettre en difficulté la FIFA. Toutefois, l'instance dirigée par Gianni Infantino a peut-être trouvé une parade pour l'Iran et les pays concernés par l'interdiction d'entrée sur le territoire américain. Ces pays pourraient jouer leurs matchs au Canada ou au Mexique, co-organisateurs du Mondial 2026 avec les Etats-Unis. Une astuce qui tiendrait jusqu'aux huitièmes de finale. En effet, à partir des quarts de finale, tous les matchs sont programmés aux Etats-Unis.