Une semaine en Belgique, Rudi Garcia règle le problème

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia n’a pas perdu de temps. Le successeur de Domenico Tedesco s’est rapidement activé pour la réintégration du gardien Thibaut Courtois, prêt à revenir en sélection dès le prochain rassemblement.

Pas de Thierry Henry ni de Julen Lopetegui, c’est finalement Rudi Garcia qui a été nommé sélectionneur de la Belgique. L’entraîneur notamment passé par Lille, Marseille et Lyon a obtenu les faveurs du directeur sportif de la Fédération belge Vincent Mannaert. Un choix étonnant dans la mesure où le Français ne fait pas l'unanimité. Sur le banc des Diables Rouges, Rudi Garcia sera forcément attendu au tournant. Mais pour le moment, celui qui a succédé à Domenico Tedesco fait bonne impression.

Officiel : Rudi Garcia nommé sélectionneur de la Belgique https://t.co/elIlwwWOYY — Foot01.com (@Foot01_com) January 24, 2025

Habile en communication, le sélectionneur avait tout de suite annoncé son intention de réintégrer le gardien Thibaut Courtois, en conflit avec le coach italien. « Il va falloir compter sur des joueurs expérimentés, des grands joueurs, Courtois en fait partie, confiait Rudi Garcia aux médias. Il y a de la qualité dans les buts avec Sels et Casteels. Mais le meilleur gardien du monde, ce serait bien de l’avoir dans nos rangs. On compte bien sur lui, ça c’est certain. On va voir ce que l’avenir proche nous réserve. »

Courtois reviendra en mars

Et le sélectionneur de la Belgique ne s’est pas arrêté là. Rudi Garcia a aussi contacté le portier du Real Madrid, convaincu par le discours entendu. « Mon objectif est de pouvoir disputer la Coupe du monde en 2026, a réagi le Merengue ce jeudi. J’ai toujours eu cet objectif en tête, mais je me suis heurté à l’ancien sélectionneur national. Au final, j’ai eu raison. Je ne peux pas dire grand-chose pour le moment. J'ai eu un appel rapide avec Garcia, il viendra bientôt à Madrid. Si je serai présent en mars contre l’Ukraine ? Nous verrons si le sélectionneur m’appelle. » Une première victoire pour Rudi Garcia.