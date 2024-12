FIFA ‍: Gianni Infantino tremble, Emmanuel Macron arrive

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Emmanuel Macron est un grand fan de football et aimerait apparemment y apporter sa pierre dans le futur. En 2027, lorsqu'il quittera l'Elysée, il devra alors faire un choix. Et débarquer à la FIFA est envisagé.

Emmanuel Macron est certain d'une seule chose pour son futur en tant que Président de la république : il ne pourra pas se représenter en 2027. L'homme d'état devra donc choisir un nouveau métier. Et il se pourrait bien qu'Emmanuel Macron débarque dans le monde du football. C'est du moins ce que croit savoir Le Monde, qui s'est penché ces dernières heures sur les perspectives d'avenir du Président de la république. Le média rapporte qu'une arrivée au sein de la FIFA est envisagé par l'ancien ministre de l'économie. Et pas à n'importe quel poste puisque le chef de l'Etat ne dirait pas non à la possibilité de prendre la place de président de l'instance, en lieu et place de Gianni Infantino.

Emmanuel Macron rêve de la FIFA en 2027... avant de revenir en politique ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Pour rappel, Gianni Infantino sera en fin de contrat à la FIFA en 2027, année qui libérera aussi Emmanuel Macron de ses fonctions à la tête de la France. A noter que Le Monde précise que malgré sa volonté de débarquer à la FIFA, Emmanuel Macron n'en aura certainement pas terminé avec le monde politique, puisqu'il se verrait bien y retourner pour le scrutin présidentiel français de 2032. Pour le moment, rien n'est 100% décidé bien évidemment, mais la rumeur prend de plus en plus d'épaisseur. Fidèle supporter de l'OM, Emmanuel Macron est très présent pour suivre l'actualité de son club mais aussi celle de l'équipe de France. Cependant, une arrivée dans le monde du football ne ferait pas l'unanimité, surtout à la tête de la FIFA, instance loin d'être irréprochable depuis quelque temps.