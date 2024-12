CdM ‍: Cristiano Ronaldo et Karim Benzema en plein rêve

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

La FIFA a officialisé ce mercredi l’attribution des Coupes du monde 2030 au trio Espagne-Maroc-Portugal et 2034 à l’Arabie Saoudite. Deux rêves pour Cristiano Ronaldo et pour Karim Benzema.

Alors que tout le monde a les yeux rivés vers la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, la FIFA a officialisé ce mercredi l’attribution des Mondiaux 2030 au trio Espagne-Maroc-Portugal et 2034 à l’Arabie Saoudite. Des officialisations qui ont fait réagir les plus grandes stars du football et parmi elles, deux hommes sont aux anges. Karim Benzema tout d’abord, recrue phare d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite il y a un an et qui s’est publiquement réjoui de l’attribution de la Coupe du monde 2034 en faveur de l’Arabie Saoudite. « Je suis très content aujourd’hui, comme tous les Saoudiens. C’est un rêve qui devient réalité » a carrément lancé l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et du Real Madrid, avant de poursuivre.

Um sonho tornado realidade 🇵🇹 Portugal vai receber o Mundial 2030 e encher-nos de orgulho. Juntos! pic.twitter.com/rkxkf8bYUZ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 11, 2024

« Comme tous ceux qui ont la chance de venir visiter l’Arabie saoudite, ils ont pu regarder les nombreux matches, voir la structure. Il n’y a rien d’imaginaire. Félicitations à l’Arabie saoudite de pouvoir organiser la Coupe du Monde 2034. On est tous très contents, très fiers. J’espère que ce sera une très belle Coupe du Monde pour tout le monde. En tout cas le pays et les fans sont prêts » s’est enthousiasmé l’ancien buteur des Bleus, dont le discours ferait presque croire qu’il va défendre les couleurs de l’Arabie Saoudite tant il est heureux de voir son pays d’accueil pour sa fin de carrière être désigné pour recevoir le Mondial 2034.

Cristiano Ronaldo est aux anges

Un autre homme est aux anges ce mercredi soir, il s’agit de Cristiano Ronaldo. Le buteur de la sélection portugaise est ravi de l’attribution du Mondial 2030 au trio composé du Maroc, de l’Espagne et du Maroc. « Un rêve devenu réalité. Le Portugal accueillera la Coupe du monde 2030 et nous remplira de fierté. Ensemble. Le Mondial 2030 sera le plus spécial de tous les temps » s’est enflammé la légende portugaise, qui aura 45 ans pour cette compétition. Sera-t-il encore en activité ? On peine à le croire mais dans le football tout est possible et pour marquer l’histoire dans son pays, le buteur d’Al-Nassr pourrait bien repousser les limites.