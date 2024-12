Papy en préretraite, Cristiano Ronaldo se fait remettre à sa place

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

A l’occasion des Globe Soccer Awards vendredi, Cristiano Ronaldo a de nouveau critiqué le niveau de la Ligue 1. Et sans surprise, ses déclarations n’ont pas plu dans l’Hexagone.

Décidément, Cristiano Ronaldo n’est vraiment pas fan de la Ligue 1. Après ses précédentes critiques en janvier dernier, l’attaquant d’Al-Nassr en a remis une couche lors des Globe Soccer Awards vendredi. « Bien évidemment, la Saudi Pro League est meilleure que la Ligue 1, a comparé le Portugais. Essayez de sprinter par 38, 39 ou 40 degrés et vous verrez. La France n'a que le PSG. Les autres sont finis. » Comme on pouvait s’y attendre, ses déclarations ont agacé pas mal d’observateurs français comme Frédéric Weis.

L'argument de Ronaldo détruit

« Je ne suis pas d'accord par principe parce qu'il nous a déjà sorti ça l'année dernière, on en a un petit marre, s’est agacé le chroniqueur de RMC. Il n'a jamais joué en France. Comme par hasard, il a joué en Espagne et en Italie, donc forcément il ne va jamais critiquer ces deux championnats parce qu'il a été une star là-bas. Il ne va pas critiquer les championnats où il a évolué évidemment. Finalement, taper sur la France c'est assez facile. Et quand il dit "venez jouer sous 37, 38 degrés", c'est quoi l'argument ? La Saudi Pro League est meilleure que la Ligue 1 parce qu'ils sont capables de jouer sous 37 ou 38 degrés ? C'est complètement ridicule comme argument ! »

Cristiano Ronaldo en français, le PSG a raté le gros coup https://t.co/4TmLPgMihF — Foot01.com (@Foot01_com) December 12, 2024

« Le salaire doit être très, très bon pour pouvoir dire autant de bêtises, a lâché l’ancien basketteur. Il ne connaît pas la France, il ne connaît pas son championnat. Il en parle avec désinvolture comme s'il le connaissait. Il joue dans un championnat de papys qui sont en préretraite, donc évidemment c'est plus facile de critiquer les autres. Dans tous les pays il y a un leader incontesté, c'est ce qu'on appelle les locomotives. » A une époque, la suprématie du Paris Saint-Germain le dérangeait beaucoup moins puisque CR7 a envisagé de signer au club francilien.