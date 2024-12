Neymar rentre d’urgence au Brésil, il a un anniversaire à fêter

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Actuellement blessé, Neymar n’oublie pas de trouver de bonnes raisons de faire la fête puisqu’il ne joue quasiment plus au football.

De retour cet automne, Neymar n’a disputé que deux bouts de matchs avant de se blesser à nouveau. Depuis qu’il est arrivé en Arabie saoudite, le Brésilien a passé plus de temps dans son pays natal que dans le Royaume du Golfe. Annoncé de retour désormais pour le courant du mois de décembre, l’ancien joueur du PSG a été grillé à l’aéroport de Rio de Janeiro, et il n’allait pas vers l’Arabie Saoudite. Le joueur de la Seleçao se dirigeait en effet vers sa villa pour y retrouver sa famille, et y célébrer un anniversaire selon la presse brésilienne.

Il reste à savoir qui était le ou la heureux(se) élu(e) car il a déjà fêté les anniversaires de ses enfants, et le sien est à une date bien connue pour les supporters du PSG, au début du mois de février. Il n’empêche que Al-Hilal et le championnat saoudien vont continuer sans lui, et une nouvelle fois l’absence de Neymar sera inévitablement plus longue que prévue, puisqu’elle devait être de 4 à 6 semaines début novembre, quand le Brésilien s’est blessé à la cuisse.