Ngolo Kanté lâche 5 millions de dollars pour la bonne cause

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Ngolo Kanté a prouvé son incroyable générosité avec un don de 5 millions de dollars pour construire un hôpital ultra-moderne au Mali.

Partout où il passe, Ngolo Kanté est l’un des joueurs les plus appréciés des supporters et ce n’est pas volé. Déjà car l’international français de 34 ans est un joueur incroyable, mais aussi car son comportement et son état d’esprit sont appréciés de tous, ce qui lui a d’ailleurs valu un retour inattendu en équipe de France pour l’Euro en 2024. Au-delà de ses qualités de sportif, le natif de Paris est un homme généreux et il l’a de nouveau prouvé, cette fois en dehors du rectangle vert. Sur son compte Instagram, le journaliste Fabrizio Romano révèle que Ngolo Kanté a lâché plus de 5 millions de dollars, soit un peu plus de 4,5 millions d’euros, pour la construction d’un centre médical ultra-moderne au Mali en faveur des personnes défavorisées. Un geste splendide de la part du joueur, qui fait honneur à sa réputation avec cet exceptionnel projet humanitaire qui ne fera pas baisser sa cote de popularité un peu partout dans le monde, bien au contraire.