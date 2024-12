Stéphanie Frappart perd sa couronne de meilleure arbitre mondiale

Après cinq titres de meilleure arbitre féminine au monde, Stéphanie Frappart a raté la prestigieuse distinction en 2024.

Pionnière chez les femmes arbitres ces dernières années, Stéphanie Frappart était la référence à l'échelle mondiale pour le très sérieux IFFHS (Fédération Internationale du Football, de l'Histoire et de la Statistique) qui l'a désignée meilleure arbitre au monde ces 5 dernières années (2019-2023). Néanmoins, l'année 2024 marque la fin de son règne. Ce mercredi soir, elle a été battue par l'Anglaise Rebecca Welch (118 points contre 104 pour la Française deuxième).

IFFHS WOMEN’S WORLD BEST REFEREE 2024 – REBECCA WELCH

After 5 consecutive IFFHS Awards, Stéphanie Frappart took only the second place in 2024, beaten by England’s Rebecca Welch, crowned as Women’s World Best Referee 2024! pic.twitter.com/pYMY7kVuun