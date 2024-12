Ademola Lookman élu Ballon d'Or Africain 2024

Ademola Lookman, l'international nigérian de l'Atalanta, a été élu Ballon d'Or Africain 2024.

Favori pour le titre de meilleur joueur africain de l'année, l'attaquant de 27 ans a reçu ce lundi soir le Ballon d'Or Africain. Ademola Lookman était notamment en concurrence avec Achraf Hakimi, le défenseur international marocain du PSG. « Je voudrais remercier mon pays, la nation, pour tout l'amour qu'ils m'ont porté. C'est incroyable pour moi, je suis très fier. Il y a quatre ans de cela, je commençais à jouer devant le monde entier et maintenant, je suis Ballon d'or africain. Les enfants, ne laissez pas vos échecs vous briser. Transformer votre douleur en puissance », a lancé l'attaquant nigérian de l'Atalanta en recevant son trophée.

When the stars align, they spell 𝐀𝐝𝐞𝐦𝐨𝐥𝐚 𝐋𝐨𝐨𝐤𝐦𝐚𝐧. 🌟



Ladies and gentlemen, your Men’s Player of the Year! 🏆#CAFAwards2024 pic.twitter.com/xtHxJozThj