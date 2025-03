L'Algérie s'impose, Gouiri frappe fort

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, l'Algérie s'est imposé 3 à 1 ce vendredi face au Botswana.

En déplacement à Francistown, les Fennecs devaient impérativement s'imposer afin de revenir à la hauteur du Mozambique en tête du groupe G des qualifications pour le Mondial 2026. C'est chose pour l'Algérie qui a gagné 3 à 1. Une rencontre qui a permis à Amine Gouiri de se mettre en valeur puisque l'attaquant de l'Olympique de Marseille a fini la rencontre avec un but marqué, bien aidé par le gardien du Mozambique, et une passe-décisive sur le deuxième but algérien marqué par Amoura.