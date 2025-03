Crise au Brésil, l’opération Ancelotti 2026 est lancée

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Quatrième du classement des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026, le Brésil est en crise après la lourde défaite 4-1 contre l’Argentine et a réactivé la piste Carlo Ancelotti.

Terrassé par l’Argentine dans la nuit de mardi à mercredi en match de qualification à la Coupe du monde 2026, le Brésil a rarement été en si mauvaise posture dans une phase éliminatoire pour un Mondial. La qualification de la Seleçao n’est pas encore en danger (4e avec 6 points d’avance sur le Venezuela, 7e et premier non-qualifié). En revanche, le niveau du Brésil inquiète et les ambitions pour la prochaine Coupe du monde ne seront pas très hautes si le niveau de l’équipe n’est pas rapidement rehaussé. C’est la raison pour laquelle la fédération brésilienne de football a réactivé la piste Carlo Ancelotti, courtisé par la Seleçao fin 2023 avant que le coach italien ne prenne finalement la décision de prolonger jusqu’en juin 2026.

L’idée de la fédération brésilienne est de reprendre les contacts avec la ferme intention de convaincre Carlo Ancelotti, cette fois, de quitter le Real Madrid pour prendre les rênes de la sélection en lieu et place de Dorival Junior, dont le crédit est sérieusement entamé. Début juin, le Brésil jouera contre l’Equateur et le Paraguay et la pression sera énorme sur le staff actuel, qui ne devra pas se manquer afin de ne pas compromettre la qualification brésilienne et la potentielle venue de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde. Le média affirme que l’actuel entraîneur du Real Madrid s’est en tout cas montré ouvert et enthousiaste à l’idée de relever ce challenge. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé et si le Real Madrid sera d’accord pour libérer Carlo Ancelotti. L’optimisme est en tout cas de rigueur au Brésil, où l’on estime que le deal a plus de chances de se concrétiser qu’il y a deux ans.