Des selfies et des tacles, Neymar en mode Ligue 1

De retour à Santos depuis la fin du mois de janvier dernier, Neymar reprend progressivement ses marques sur les terrains brésiliens. Invité par ses adversaires à prendre des selfies, l'ancien Parisien est toutefois mis en garde sur la rugosité du jeu auriverde par Alex, défenseur central retraité.

Après sa très longue convalescence, Neymar a trouvé un accord avec Santos fin janvier pour faire son retour dans son club formateur. Parti du Brésil en tant que prodige absolu, il revient sur ses terres en tant que star mondiale du football et meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao. Si tout le pays l’a accueilli à bras ouvert, il ne doit toutefois pas oublier qu’il n’a plus d’amis, hormis ses coéquipiers, une fois le coup d’envoi des matchs lancés. Le championnat brésilien est rude et les défenseurs ne comptent pas lui laisser le champ libre, peu importe l’admiration qu’ils ont pour lui. De quoi rappeler quelques souvenirs français, quand l'ancien du Barça se plaignait du jeu très physique déployé en Ligue 1, et des blessures qui en avaient découlé. En tout cas, c’est ce que pense Alex, ancien défenseur central du Paris Saint-Germain et de Chelsea.

« Les fans de Santos restent méfiants »

"Le problème c'est qu'il y a toujours le risque qu'il se blesse."



« Le problème, c’est qu’il y a toujours le risque qu’il se blesse à nouveau. Même si ses adversaires sont fans de lui et lui demandent des selfies, ils le pourchasseront toujours sur le terrain. Je crois que tous les fans de Santos restent méfiants et craignent une nouvelle blessure », a expliqué Alex au micro de Téléfoot. Si le retour de Neymar à Santos est l'occasion pour un grand nombre de joueurs de prendre des photos avec lui, il persiste surtout une inquiétude profonde. Car derrière la nostalgie de le voir refouler les terrains brésiliens, il y a la crainte de voir un joueur trop souvent perturbé par des gros pépins physiques être à nouveau touché. Et sur les différents terrains du pays, il y a fort à parier qu’il prendra des coups.

En attendant, Neymar reprend des couleurs. Muet lors de ses trois premières rencontres disputées depuis son retour à Santos, l’ancien du Barça a réalisé un très bon match face à Agua Santa en championnat de São Paulo. Auteur d’un but et d’une passe décisive, il parvient surtout à disputer une grande partie des matchs qu’il joue. Une bonne nouvelle pour la suite.