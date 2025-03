Dimitri Payet, les révélations de Larissa Ferrari

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Dimitri Payet fait la Une de la presse brésilienne, mais pas en raison de ses performances sportives. Une avocate brésilienne s'est confiée sur une prétendue relation avec le joueur.

Grosse polémique au Brésil avec les révélations en direct sur les réseaux sociaux d’une personne qui se dit être la maitresse de Dimitri Payet depuis plusieurs mois. Avocate de 29 ans, Larissa Ferrari a décidé de parler publiquement de sa relation avec le joueur de Vasco de Gama, qui avait récemment confié avoir laissé sa famille avec femme et enfants en France afin de ne pas les perturber avec un déménagement au Brésil pour un ou deux ans. Dans un message publié en vidéo et en écrit sur les réseaux, Larissa Ferrari affirme être en relation intime avec l’ancien meneur de jeu de l’OM depuis le mois d'août 2024, soit sept mois, mais ne plus pouvoir garder cette histoire secrète. L’avocate affirme avoir décidé de tout révéler par peur, en expliquant ce qui l’avait pousser à faire cela.

Larissa Ferrari s'excuse envers la famille de Payet

➡️ Dimitri Payet, do Vasco, era ciumento e pedia "prova de amor" à amante



A coluna Fábia Oliveira conversou com uma amiga da advogada Larissa Ferrari, com exclusividade, e descobriu detalhes da relação dela com Dimitri Payet, do Vasco



Leia na coluna de @OliveiraFabia_:… pic.twitter.com/ksWi5SPXmp — Metrópoles (@Metropoles) March 24, 2025

« Je venais chez Dimitri tous les 12 jours, restais trois ou quatre jours. Il a toujours été très affectueux, tant en personne que par messages. J'ai décidé de tout révéler parce que personne ne savait pour notre relation, et j'avais peur que quelqu'un veuille le protéger. Il ne m'a jamais menacée, mais je savais trop de choses, et j'avais peur », a expliqué la Brésilienne, qui a ensuite décidé de s’excuser envers la famille de Dimitri Payet et celle de son ex-mari, elle qui a été récemment séparée. « Je suis désolée pour cette situation embarrassante, ce n'était pas mon intention de blesser qui que ce soit », a livré Larissa Ferrari, qui vient mettre un gros coup de projecteur dont le Réunionnais se serait bien passé. Surtout qu’il ne joue pas ces derniers matchs avec Vasco de Gama, et n’a plus été titulaire depuis le 29 janvier dernier avec le club brésilien.