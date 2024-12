Mbappé et Vinicius offrent la Coupe Intercontinentale au Real

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Finale de la Coupe Intercontinentale à Lusai au Qatar

Real Madrid - Pachuca : 3-0

Buts : Mbappé (37e), Rodrygo (53e) et Vinicius (84e) pour le Real Madrid

Face au 16e du championnat mexicain, le Real Madrid n'a pas fait de détails (3-0) pour s'offrir la sixième Coupe Intercontinentale de son histoire. Associés dans le 4-3-3 de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé, Rodrygo et Vinicius ont marqué.

Quatre jours après un match nul frustrant et décevant sur la pelouse du Rayo Vallecano (3-3), le Real Madrid se devait de réagir et pour cela, la finale de la Coupe Intercontinentale contre la modeste équipe mexicaine de Pachuca tombait à pic. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas trop soufferts et même si la première mi-temps a été plutôt équilibrée, les Merengue rentraient à la pause sur un score favorable de 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé, de retour de blessure et servi sur un plateau par Vinicius. Le score s'alourdissait après le repos grâce aux deux internationaux brésiliens Rodrygo d'abord puis Vinicius ensuite sur penalty. Un succès logique et mérité pour le Real, sacré pour la sixième fois dans cette Coupe Intercontinentale et qui jouera contre Séville en Liga ce week-end pour son dernier match avant la trêve de Noël.