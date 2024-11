Le roi du mercato fait une annonce sur Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo arrive en fin de contrat à Al-Nassr en juin prochain. A 39 ans, son avenir au Proche-Orient est incertain. Une rumeur l’envoyant à Fenerbahçe a été évoquée, mais celle-ci a été balayée par José Mourinho.

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? A 39 ans, le Portugais est en fin de contrat à Al-Nassr. Les supporters de la formation saoudienne commencent à se demander si leur star va poursuivre son aventure dans leur club ou non. Depuis son arrivée, le quintuple Ballon d’or a de très belles statistiques (80 matchs, 69 buts et 18 passes décisives). Aucune indication n’a été donnée sur la possibilité de le voir continuer avec son club ou non. Si Al-Hilal, club phare du pays, a été annoncé comme une destination possible, c’est également le cas d’une autre institution prestigieuse. Ainsi, le Fenerbahçe, entraîné par José Mourinho, s’était positionné selon les rumeurs mais l’ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid a tenu à mettre fin aux espoirs des fans stambouliotes.

🚨❌ José Mourinho confirms: "News about Cristiano Ronaldo to Fenerbahçe are ridiculous".



"Cristiano might come to Istanbul to eat because it's right in the middle of the road between Saudi and Portugal. Or maybe he'll come see his old friend Jose, we can eat at my hotel!". pic.twitter.com/EPZKz9fwTp