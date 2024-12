Mercredi, ça va être la fête au Maroc et en Arabie Saoudite

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Ce mercredi 11 décembre 2024, la FIFA attribue officiellement les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du monde. Un triumvirat Maroc-Espagne-Portugal et une attribution inédite à l'Arabie saoudite sont au programme de nombreux chamboulements.

La compétition phare de la FIFA s'apprête à voir son histoire prendre forme. Ce mercredi 11 décembre 2024, la plus haute instance du football mondiale va officialiser les attributions des deux éditions qui suivront celle sur le continent américain dans deux ans et demi. A la veille de la décision, le suspense est déjà tombé bien bas puisqu'il ne reste que deux dossiers sur la table. Le trio Maroc-Espagne-Portugal devrait organiser la Coupe du monde 2030, tandis que l'Arabie saoudite deviendra, en 2034, le deuxième pays du Golfe de l'histoire à organiser un Mondial après le Qatar. La décision que prendra la FIFA est d'ores et déjà historique pour plusieurs raisons.

Le Maroc veut construire le plus gros stade du monde

⚽ Coupe du monde 2030: 3 continents, 48 équipes. Et la planète? Un Mondial de football 2030 sur trois continents, c'est ce qu'officialisera la Fifa mercredi: trois rencontres en Amérique du Sud, les 101 autres au Maroc, en Espagne et au Portugal #AFP



➡️… pic.twitter.com/ePLHS9JstC — Agence France-Presse (@afpfr) December 10, 2024

Le Maroc n'a jamais réussi à obtenir l'organisation totale d'une Coupe du monde malgré cinq candidatures. Il aura fallu que le pays entre dans un trio avec le Portugal et l'Espagne pour pouvoir enfin accueillir des rencontres d'un Mondial, devenant par la même occasion le deuxième pays africain à accueillir la compétition mère après l'Afrique du Sud. Pour l'occasion, le Maroc veut voir les choses en grand. Le pays du Maghreb s'apprête à construire ce qui s'apparente au futur plus grand stade du monde avec une capacité recherchée de 115 000 places. L'enceinte Hassan II est candidate pour accueillir soit le match d'ouverture, soit la finale, laquelle pourrait aussi se jouer au Santiago Bernabéu de Madrid ou au Camp Nou de Barcelone. Pour rappel, les trois premières rencontres du Mondial 2030 se joueront en Uruguay, au Paraguay et en Argentine pour célébrer le centenaire de la compétition.

L'Arabie saoudite relance les craintes sur les droits de l'Homme

A l'instar de l'organisation de la Coupe du monde 2022 par le Qatar, l'Arabie saoudite génère déjà des craintes. Seul candidat pour l'attribution de l'édition 2034, le pays du Golfe va devoir construire son armature de stades. Pour l'heure, les Saoudiens ne possèdent que deux stades avec une capacité d'au moins 40 000 places, critère demandé par la FIFA pour organiser des matchs de Coupe du monde.

Outre l'aspect logistique, plusieurs autres facteurs créent le débat. Pour des raisons climatiques, le plus grand pays du Moyen-Orient va devoir organiser la compétition en hiver ou, au pire, à la fin de l'automne. Cette année-là, le Ramadan commence d'ailleurs à la fin du mois de décembre. Un état de fait qui pousse à la réflexion quant à la mise en place du tournoi. Enfin, le choix de l'Arabie saoudite a été accueilli par de vives critiques, notamment d'Amnesty International et Sports and Rights Alliance qui ont appelé à annuler la candidature. L'exploitation des travailleurs migrants et les risques qu'ils encourent, comme au Qatar, est une crainte parmi tant d'autres.