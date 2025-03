FIFA ‍: Platini persécuté, il dénonce un complot écœurant

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Michel Platini a été ce mardi de nouveau relaxé, en appel, dans l'affaire des 2 millions de francs suisses. Une affaire qui avait entraîné sa chute de la FIFA, tout comme Sepp Blatter.

Après plus de 10 ans de procédure, Michel Platini a réagi ces dernières heures devant la presse. Et il demande réparation pour le préjudice malgré son soulagement :

« La persécution de la FIFA et de quelques procureurs suisses depuis 10 ans est totalement terminée. L'histoire est très simple : il fallait m'empêcher d'être président de la FIFA. Si ce n'avait pas été ce paiement qu'ils ont retrouvé quatre ans après, comme par hasard, ç'aurait été autre chose. L'administration de la FIFA et une partie de la Suisse ne voulaient pas de moi comme président de la FIFA à cette époque-là. Je ne me sens coupable de rien depuis dix ans, mais après, Blatter et Platini, ça fait parler, ça fait écrire. C'est la fin d'une partie de l'histoire.

Je vais prendre le temps, réfléchir tranquillement. Après c'est : contre qui, comment, où... Mais on peut se poser des questions. Comment j'ai été viré du football, pour quelle raison... C'est compliqué, il va falloir que je regarde de très près. Et après, s'attaquer à la FIFA et à la justice suisse, je l'ai fait, c'est compliqué, c'est cher, ça dure longtemps et on gagne difficilement ».