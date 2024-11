Le fils de Lionel Messi cartonne déjà

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

A 12 ans, Thiago, le fils aîné de Lionel Messi et de sa femme Antonella, a fait ses débuts avec le maillot de l'Inter Miami lors d'un tournoi à Rosario.

Cela arrive parfois que des fils de footballeurs qui ont eu une très riche carrière deviennent eux-mêmes de bons joueurs professionnels. Les cas sont rares, mais on peut compter par exemple Kasper Schmeichel, fils de Peter, Marcus et Khéphren Thuram, fils de Lilian ou encore Daniel Maldini, fils de la légende italienne Paolo. Et si Lionel Messi faisait un jour partie de cette liste ? Son fils aîné, Thiago, a porté le maillot de l'Inter Miami floqué du numéro 10 dans le cadre d'un tournoi organisé à Rosario, là où tout a commencé pour la Pulga. Des débuts remarqués pour l'enfant de la légende argentine.

Thiago Messi, des débuts mitigés mais remarqués

La SUTILEZA de Thiago Messi para habilitar a uno de sus compañeros. 🪄 pic.twitter.com/nIzwz7ZsAB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 26, 2024

Un joueur aussi doué que Lionel Messi allait forcément transmettre sa passion pour le football à son premier enfant. Thiago Messi a été bercé par le son des victoires collectives et personnelles de son père, au point de vouloir lui-même s'essayer sur le rectangle vert. Lors du tournoi « Newell's Cup » organisé à Rosario, Messi, âgé de 12 ans, a foulé la pelouse avec une équipe de jeunes de l'Inter Miami. Si cette dernière s'est inclinée face aux jeunes des Newell's Old Boys, Thiago a su se mettre en avant en réalisant de jolis gestes techniques qui ne sont pas sans rappeler son père.

Lionel Messi n'était pas présent en tribunes pour assister à la rencontre, mais Antonella Roccuzzo, la mère de Thiago, ainsi que ses grands-parents Jorge et Celia, étaient sur place. Il a encore beaucoup de temps devant lui avant d'être certain de vouloir se lancer dans une carrière de footballeur. Toutefois, il aura toutes les armes avec lui pour aller en ce sens. Encore plus s'il dispose d'un talent semblable à celui de son père.