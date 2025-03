La FIFA fait une promesse à 930 ME, le PSG aux anges

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Le PSG sera le seul club français à disputer la Coupe du monde des clubs de la FIFA l’été prochain. Une compétition qui promet d’être lucrative pour le champion de France en titre.

Cet été, la première Coupe du monde des clubs de la FIFA nouvelle version va se disputer du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis. Un format similaire au vrai Mondial de sélections que l’on connait depuis des décennies, et qui va notamment concerner le Paris Saint-Germain pour ce qui est de la France. Le tirage au sort de cette compétition a déjà été effectué et l’équipe de Luis Enrique a hérité de l’Atlético de Madrid, de Botafogo et des Seattle Sounders en phase de groupe. Les supporters et le club sont pour l’instant focalisés sur la Ligue des Champions et c’est bien normal mais au moment venu, la Coupe du monde des clubs devrait faire son petit effet.

Presque 930 millions d'euros de dotation pour la Coupe du monde des clubs 2025 de la FIFA



➡️ https://t.co/wYH21VFGqD pic.twitter.com/D9AndnOBJU — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 5, 2025

Sportivement, mais aussi et surtout financièrement. Et pour preuve, la FIFA a décidé lors d’une réunion ce mercredi de redistribuer 100% des revenus de la compétition, soit presque 930 millions d’euros, à tous les clubs qui vont participer à cette première édition, nous informe L’Equipe. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui pourrait récupérer jusqu’à 100 millions d’euros en cas de victoire finale. Et dans le pire des scénarios, même en cas de parcours catastrophique, ce que l’on ne souhaite évidemment pas, le champion de France en titre récupèrera quand même au moins 30 millions d’euros, sans compter toutes les recettes commerciales sur place. Autant dire qu’à ce prix, le PSG n’aura pas de mal à se motiver pour disputer cette compétition à l’autre bout du monde en plein l’été.