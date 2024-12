Coupe du monde des clubs, où et quand voir le tirage

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Le grand projet de la FIFA de faire une entrée en force dans le monde du football des clubs débute ce jeudi avec le tirage au sort de la Coupe du mondes des clubs.

Compétition déjà très décriée avant de connaitre son premier match, la Coupe du monde des clubs va dévoiler son programme ce jeudi à Miami. Le tirage au sort de l’épreuve aura lieu à 19h00 en France, et ne concerne qu’un seul club de Ligue 1, le PSG. C’est la seule formation qui a réussi à se faire sa place dans le gratin européen, pour cette compétition à 32 clubs qui va alourdir le calendrier, et fait grincer des dents notamment le syndicat des joueurs et des entraineurs. Le PSG sera dans le chapeau 1 de ce tirage au sort qui débouchera sur 8 poules de 4 équipes. Les deux premiers seront qualifiés pour les 1/8e de finale. Toutes les rencontres se dérouleront aux Etats-Unis, et en dehors de Seattle et Los Angeles, elles auront toutes lieu sur la côte Est, avec une finale à New York.

Le PSG dans le chapeau 1

The pots are set for the #FIFACWC draw! 🔐 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 3, 2024

Les chapeaux sont les suivants, avec l’invitation donnée à l’Inter Miami de Lionel Messi en tant que club du pays hôte.

Chapeau 1 : Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, ParisSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Chapeau 2 : Chelsea, Borussia Dortmund, Inter Milan, FC Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salzbourg.

Chapeau 3 : Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, CF Monterrey, Club Leon, Boca Juniors, Botafogo.

Chapeau 4 : Urawa Red Diamonds, Al Aïn, Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns, CF Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami

Nouveau détenteur des droits de cette compétition, DAZN aura l’avantage de pouvoir diffuser le tirage au sort sur ses antennes ce jeudi soir. Forcément, les passionnés de football voudront savoir si de grands clubs se rencontrent très rapidement dans cette phase de poule, avec par exemple la possibilité pour le PSG de croiser la route de Chelsea, de Boca Juniors et de l’Inter Miami de Lionel Messi dans une même poule par exemple.