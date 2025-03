Décès d'une légende du football algérien

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Dans un tweet publié ce samedi, le club algérien du JS Kabylie a annoncé lé décès de Djamel Menad, légende du football algérien, qui a porté les couleurs de la sélection à 79 reprises de 1980 à 1995. « La grande famille du football algérien et de la JS Kabylie est en deuil après l’annonce du décès de Djamel Menad, ancien joueur et véritable légende du football national. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toute la grande famille du football algérien. En ce moment de profonde tristesse, nous partageons votre douleur et nous unissons dans la prière » a publié le club dans lequel Djamel Menad a été entraîneur puis directeur sportif.