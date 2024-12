Kylian Mbappé en danger pour le match de l'année

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Buteur lors de la victoire face à l'Atalanta, Kylian Mbappé est sorti à la 35ᵉ minute suite à une douleur ressentie à l'arrière de la cuisse gauche. Avant ses premiers examens, tout porte à croire qu'il pourrait manquer la Coupe Intercontinentale.

La soirée aurait pu être parfaite pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Très critiqué pour ses prestations depuis son arrivée dans la capitale espagnole, le Bondynois a rapidement enchainé avec un nouveau but, témoin de son retour en grâce. Dès la 10ᵉ minute, il inscrit un joli but d'attaquant de pointe et permet aux siens de faire la course en tête. Problème, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain s'est blessé quelques minutes plus tard, l'obligeant à quitter le terrain. Après son remplacement demandé à la 35ᵉ minute, Kylian Mbappé est rentré aux vestiaires sans boiter pour autant. Malgré tout, la presse espagnole est particulièrement inquiète de son sort. Le Real Madrid doit jouer une finale de Coupe Intercontinentale dans une semaine.

Kylian Mbappé, absent pour une finale mondiale ?

Jusqu'à très récemment, cette compétition était encore appelée « Coupe du monde des clubs ». Mais avec la création d'un nouveau format, elle a logiquement pris un nouveau nom : la Coupe Intercontinentale. Si cette année, le Real Madrid est d'office qualifié pour la finale du 18 décembre, il reste encore à connaître le deuxième participant. En attendant, Kylian Mbappé pourrait bien ne pas jouer du tout cette rencontre. AS indique que le staff médical des Madrilènes attend ce jeudi 12 décembre, 16h00, pour faire des examens médicaux. Il n'aurait pas été très cohérent de les faire tout de suite au sortir de la rencontre, car le muscle de la cuisse aurait été encore trop tendu.

Face à l'Atlético de Madrid, Kylian Mbappé s'était déjà blessé à l'arrière de la cuisse gauche. Si la dernière fois, c'était le biceps fémoral qui était touché, la presse espagnole craint après le match face à l'Atalanta que ce soit l'ischio-jambier. Un coup d'arrêt à venir pour celui qui commençait enfin à trouver ses marques.