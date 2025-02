TV ‍: Révolution contre l'IPTV, un pays part en guerre

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Les diffuseurs cherchent depuis de nombreuses semaines à mettre fin au piratage de leur contenu via l'IPTV. Une solution existe pourtant pour éviter ce phénomène.

DAZN expérimente la diffusion du championnat de France de football depuis le début de la saison. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le média anglais s'est fait des ennemis. Les prix et programmes proposés ont rapidement agacé les fans et observateurs. Beaucoup ont opté pour une solution radicale pour regarder la Ligue 1 : le piratage, notamment via l'IPTV. Un énorme manque à gagner donc pour DAZN. Selon Benjamin Morel, directeur général de LFP Media, 37% des personnes qui ont suivi le championnat de Ligue 1 depuis le début du nouvel exercice de Ligue 1 l’ont fait de manière illégale. La France n'est pas la seule victime de l'IPTV puisque c'est aussi le cas de la Suède ou encore de l'Italie. Et globalement, l'IPTV explose partout à travers la planète.

Des sanctions financières envisagées

Alors que faire pour stopper ce phénomène ? Dans des pays étrangers, comme l'Italie, on a décidé de menacer de sanctionner financièrement (de 150 à 5 000 euros) les personnes se rendant coupables d'utiliser l'IPTV. La lutte s'active en Suède, qui semble désormais un pays témoin pour s'attaquer non pas aux fournisseurs, mais aux utilisateurs de ce moyen illégal de recevoir de nombreuses chaines sans avoir à s'abonner. Le gouvernement du pays scandinave, dont 15 % de la population est soupçonnée d'utiliser l'IPTV, cherche une façon d'identifier ceux qui n'ont aucun abonnement légal et privent ainsi les sociétés détentrices des droits de millions d'euros de revenus. Autant dire que Canal+, DAZN, BeIN Sports et toutes les chaines sportives, qui sont particulièrement piratées, ont un oeil sur ce qu'il va se passer en Scandinavie.

Mais aucune baisse significative n'est à constater et la répression ne semble pas marcher. Pour certains, un des seuls moyens pour lutter contre le piratage reste de baisser le prix des abonnements proposés et ainsi faire revenir les fans déçus qui ne veulent plus payer cher pour du football. A noter qu'en France, DAZN a quelque peu compris le message en baissant le prix de ses abonnements (l'adhésion classique est passée définitivement à 19,99 euros). Le média a en plus récemment fait des offres pour séduire de nouveaux clients. Reste à savoir si cette stratégie fonctionnera ou si le phénomène d'IPTV continuera sa progression.