Le grand Neymar de retour, pure folie au Brésil

Par Corentin Facy

Recrue star du mercato au Brésil, Neymar a disputé cette nuit son premier match depuis son retour à Santos. Et la star de 33 ans a assuré le spectacle.

Après un an et demi de galère en Arabie saoudite, où il n’a pas disputé plus d’une dizaine de matchs, Neymar a signé son grand retour au FC Santos. Douze ans après son dernier match avec son club formateur, l’ancien Parisien a disputé ses premières minutes cette nuit face à Botafogo de Ribeiro Preto. Malgré le match nul (1-1), le meneur de jeu qui a récupéré le brassard de capitaine dès son entrée en jeu pour les 45 dernières minutes a assuré le spectacle avec quelques gestes de classe et une énorme occasion d’une frappe sublime du pied gauche. « Je suis heureux d'avoir retrouvé les terrains et je ne pensais pas courir autant (rires). Je me suis bien senti. Il me manque du rythme mais d'ici trois-quatre matches, je serai meilleur, bientôt à 100 % » a savouré Neymar après la rencontre avant de conclure.

« Après le match, ils (les adversaires) voulaient tous des photos, mais pendant le match, ils m'ont presque fracassé les chevilles (rires). Mais c'est normal, il n'y a pas de soucis, et je suis content de l'affection qu'ils ont pour moi ». Loin de l’Arabie Saoudite, où une blessure a gâché son expérience et où la mayonnaise n’a jamais pris, Neymar revit déjà dans son pays natal, où les supporters l’acclament comme il y a douze ans. Preuve que le peuple brésilien est heureux de retrouver son idole, le « Ney » a été élu homme du match après le nul de son équipe cette nuit. Le Brésilien est de retour chez lui pour faire rêver les foules et c’est une excellente nouvelle pour tous les amoureux du football.