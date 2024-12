The Best ‍: Vinicius Junior victorieux, Mbappé 9e

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Venu à Doha avec son équipe pour y disputer la Coupe Intercontinentale, Vinicius a fait un petit détour pour assister à la cérémonie The Best. Loin d’être un hasard puisque l’attaquant brésilien a remporté le titre suprême individuel, alors que le Ballon d’Or lui avait échappé il y a quelques semaines. Il devient le 6e brésilien à remporter cette récompense, après Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo et Kaka.

Le classement récompense ainsi le joueur du Real Madrid pour son sacre en Ligue des Champions notamment, ce qui lui permet de devancer Rodri. Dans ce classement, un seul joueur français, avec Kylian Mbappé 9e, juste derrière Erling Haaland.

Le classement de The Best

Vinicius (Real Madrid) 48 points Rodri (Manchester City) 43 points Bellingham (Real Madrid) 37 points Carvajal (Real Madrid) 31 points Lamine Yamal (Barcelone) 30 points Lionel Messi (Inter Miami) 25 points Toni Kroos (Real Madrid) 18 points Erling Haaland (Norvège) 18 points Kylian Mbappé (PSG/Real) 14 points Florian Wirtz (Leverkusen) 8 points