Le grand retour de la MSN, l’Inter Miami fait une promesse

Alors que son contrat à Al-Hilal expire l’été prochain, Neymar n’a reçu aucune offre de prolongation. Ses dirigeants attendent de voir son état de forme à son retour à la compétition. Mais pendant ce temps-là, l’Inter Miami se tient prêt à l’accueillir pour reformer le célèbre trio MSN.

Présenté comme la nouvelle tête d’affiche à son arrivée en 2023, Neymar ressemble davantage à un énorme fiasco pour la Saudi Pro League. Le milieu offensif d’Al-Hilal a rapidement été victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou. Et sa non-inscription sur la liste l’empêchera de disputer les matchs de championnat jusqu’en deuxième partie de saison. On peut penser que le club saoudien regrette son gros investissement sur le Brésilien. La preuve, le directeur exécutif Esteve Calzada préfère temporiser avant de prolonger sa star sous contrat jusqu’à l’été prochain.

🗣️ Asked Inter Miami owner Jorge Mas whether Neymar is on Inter Miami's radar and he's tempted to reunite 'MSN'. "We've an unlimited budget. We're aspirational. If there's ever a chance to bring the calibre of a player like Neymar, we will not hesitate."https://t.co/1hLo4V92ht