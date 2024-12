CdM des clubs ‍: Du lourd pour le PSG avec l’Atlético et Botafogo

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Ce jeudi soir, le tirage au sort de la nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA a offert un groupe assez compliqué pour le Paris Saint-Germain, qui devra notamment défier l'Atlético de Madrid et le Botafogo de John Textor.

Critiquée par certains acteurs du football mondial, qui militent pour un allègement du calendrier, la nouvelle Coupe du Monde des clubs se disputera bien l’été prochain, après la fin de la saison en Europe. Du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis, 32 clubs s’affronteront effectivement pour remporter cette compétition nouvelle version proposée par la FIFA de Gianni Infantino.

Parmi les candidats au titre, le Paris Saint-Germain sera le seul représentant de la Ligue 1. Et pour espérer aller le plus loin possible dans cette compétition mondiale, le club de la capitale française devra déjà sortir du Groupe B, ce qui ne sera pas simple non plus. Vu que ce jeudi lors du tirage au sort, les personnalités de la FIFA ont placé la boule du PSG dans le deuxième groupe avec l’Atlético de Madrid, son bourreau en Ligue des Champions cette saison, Botafogo, l'autre club de John Textor récent vainqueur de la Copa Libertadores, ainsi que les Américains de Seattle.

Dans les autres poules, le match entre le Real Madrid et Al Hilal permettra à Mbappé et Neymar de se recroiser. Le choc entre Manchester City et la Juventus aura lieu dans le Groupe G, alors que l'Inter Miami de Leo Messi sera dans le Groupe A avec Porto ou Palmeiras.

Tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs :

Groupe A : SE Palmeiras (BRE), FC Porto (POR), Al Ahly FC (EGY), Inter Miami CF (USA).

Groupe B : Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRE), Seattle Sounders FC (USA).

Groupe C : FC Bayern Munich (ALL), Auckland City FC (NZL), CA Boca Juniors (ARG), SL Benfica (POR).

Groupe D : CR Flamengo (BRE), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Chelsea FC (ANG), Club León (MEX).

Groupe E : CA River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), CF Monterrey (MEX), FC Inter Milan (ITA).

Groupe F : Fluminense FC (BRE), Borussia Dortmund (ALL), Ulsan HD (COR), Mamelodi Sundowns FC (RSA).

Groupe G : Manchester City (ANG), Wydad AC (MAR), Al Ain FC (UAE), Juventus FC (ITA).

Groupe H : Real Madrid (ESP), Al Hilal (ASA), CF Pachuca (MEX), FC Salzbourg (AUT).