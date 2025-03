Neymar, la rechute qui fait scandale au Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

En signant avec le club de Santos, Neymar a promis de tout faire pour retrouver l'équipe du Brésil. Mais, actuellement blessé, la star est retombée dans ses travers et ça fait scandale.

Dimanche, l'ancien joueur du PSG n'a pas été en mesure de participer au match et à l'élimination de son club contre les Corinthians. Blessé à la cuisse gauche, Neymar n'a pas été capable de tenir sa place dans ce choc, mais ce n'est pas pour cela qu'il fait la Une dans son pays. Au Brésil, nombreux étaient ceux qui croyaient au Père Noël lorsque l'attaquant a fait son retour au Santos FC après son passage aussi bref que raté en Arabie Saoudite. Car si Neymar est pour le moment blessé, cela ne l'a pas empêché, comme à ses plus belles heures parisiennes, de faire la fête lors du carnaval de Rio. Mais si cela fait sourire lorsqu'il portait le maillot du PSG, cela n'est plus le cas depuis que le joueur de 33 ans se veut candidat à une place dans l'équipe du Brésil pour le Mondial 2026 après une très longue absence causée par sa grave blessure au genou.

Neymar est retombé dans ses mauvaises habitudes

Neymar Jr. and Bruna Biancardi arrives at the Sapucaí parades in Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/It616FUfUq — 21metgala (@metgalacrave) March 4, 2025

Vu avec sa compagne, Bruna Biancardi, en pleine bringue dans les rues de Rio, Neymar se fait secouer dans les médias brésiliens où l'on estime que l'attaquant est incapable d'avoir un comportement professionnel malgré ses belles promesses. « La semaine dernière, Neymar a chambré les Corinthians. Il a plaisanté. Tout cela dans ce qu'on attend d'une rivalité immense. Et puis, au lieu de se retirer et d'essayer de se reposer pour le match, il est allé participer au carnaval pendant son jour de congé. Est-ce possible ? Oui, c'est possible. Est-ce de bon goût ? Non, ce n'est pas de bon goût. Le club de Santos a tout changé pour l'accueillir. Ils sont en train de rénover le centre d'entraînement, ont acheté un nouveau bus pour mieux le servir, ont refait l'équipe, ont organisé une réception... et lui va au carnaval alors qu’il est blessé », fulmine Milly Lacombe, journaliste pour le très puissant média UOL.