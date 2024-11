Neymar viré par Al-Hilal, Pini Zahavi intervient

Annoncé sur le départ de son club d’Al-Hilal en janvier, Neymar n’a pas encore quitté l’Arabie Saoudite. Bien que sa situation contractuelle l’autorise à signer dans le club de son choix en janvier, la donne a peut-être changé.

Durant l’intersaison 2023, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite contre un montant de 90 millions d’euros. Aujourd’hui, la formation du Proche-Orient doit regretter d’avoir mis autant d’argent sur lui, puisque jusqu’à présent, l’ancien du FC Barcelone n’a disputé que sept petits matchs avec sa nouvelle formation. Il y a un an, le joueur de 32 ans a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou avec la sélection brésilienne. Lors de son deuxième match à son retour de blessure, il a rechuté musculairement et ne jouera pas avant 2025. A six mois de la fin de son contrat, Al-Hilal envisageait de se séparer de lui en janvier, mais la donne est peut-être différente désormais. Son agent, Pini Zahavi, a démenti les rumeurs d’un retour au Brésil.

🚨🇧🇷 EXCL — Neymar’s agent Pini Zahavi: “There are no talks ongoing for Neymar to leave Al Hilal. He’s under contract and very happy there”.



“Neymar’s father and me, we are the only people who can talk about Ney’s future. I don’t know where recent rumours are coming from”. pic.twitter.com/6l9IvnbHMy