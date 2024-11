L'Algérie et le Maroc attaqués, Nabil Djellit répond froidement

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Ces derniers mois, l'Algérie a fait beaucoup d'efforts pour convaincre certains joueurs binationaux de jouer pour le pays nord-africain. Idem pour le Maroc. De quoi en agacer plus d'un, dont le sélectionneur intérimaire de la Tunisie.

Si l'Algérie et le Maroc ont connu de beaux succès ces dernières années, on ne peut pas en dire autant de la Tunisie. Le pays prend du retard sur ses voisins et sort notamment d'une défaite gênante face à la Gambie 1 but à 0 ce lundi soir. Forcément de quoi agacer le sélectionneur intérimaire des Aigles de Carthage, qui n'a pas manqué de tacler l'Algérie et le Maroc devant la presse... Kaïs Yaâkoubi a notamment remis en question la sincérité des choix des binationaux algériens et marocains : « Pourquoi la sélection nationale n’est plus performante ? Vous devez poser les bonnes questions. Vous croyez que l’Algérie et le Maroc ramènent des joueurs binationaux, comme Gouiri et Cherki gratuitement ? Non, absolument non. Le pays voisin met le paquet pour s’offrir les joueurs ayant la double nationalité. J’ai déjà côtoyé un entraineur des gardiens de but de la sélection qui a fait deux Coupes du monde et deux CAN avec l’équipe d’Algérie. Il m’a raconté des choses incroyables que vous ne pouvez pas imaginer ce qu’ils font pour attirer ces footballeurs ». De quoi bien évidemment agacer en Algérie et au Maroc.

Nabil Djellit s'insurge sur X

C'est notamment le cas de Nabil Djellit, qui a tenu à répondre à Kaïs Yaâkoubi via son compte X. Pour lui, tout ce qu'a dit le sélectionneur tunisien est faux : « Pour bien connaître le sujet, aucun joueur algérien n'est rémunéré pour un choix de sélection. A moins que Yaakoubi apporte des preuves. Meilleurs deviennent parfois des égéries de marques mais comme dans tous les pays. Sortie déplacée masquant les difficultés de son équipe ». Un avis partagé par de nombreux fans et observateurs algériens et marocains, qui parlent eux de jalousie de la part de la Tunisie. Un sujet sensible tant les joueurs originaires du Maghreb ont souvent été tiraillés sur leurs choix de sélection, même si l'argent ne semble pas vraiment un critère déterminant, des Cherki, Fékir, Aouar ou Gouiri gagnant très bien leur vie, peu importe leur choix de nationalité sportive.