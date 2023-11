France-Argentine ‍: Emiliano Martinez colle un dernier tacle à Lloris

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Vainqueur du Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de but de l'année, Emiliano Martinez sait que sa prestation face à la France en finale du Mondial 2022 a contribué largement à ce titre.

Le gardien de but d’Aston Villa et surtout de l’équipe d’Argentine l’a bien compris lundi dernier en étant sifflé au moment de venir recevoir le trophée du meilleur portier de l’année, en France, on n’a toujours pas digéré ses propos et son comportement après la victoire de l’Albiceleste face aux Bleus en finale du Mondial au Qatar. Certains n’ont pas non plus pardonné à Dibu son attitude lors de la séance des tirs au but, Emiliano Martinez faisant le maximum, et même plus pour perturber les tireurs français en toute impunité, l’arbitre ne disant strictement rien.

Depuis, la FIFA a même légiféré afin que cela ne se reproduise plus. Un comportement de l’Argentin qui avait vivement irrité Hugo Lloris. « Sur la célébration, il a été assez jugé comme ça, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Pendant la séance elle-même, il a utilisé tout ce qu'il pouvait pour déstabiliser. Essayer de provoquer la réussite, chercher l'exploit, oui. Mais faire comme ça, ce n'est pas moi, je ne peux pas. Je suis trop rationnel, trop honnête pour aller sur ce terrain-là », avait lancé le gardien de but tricolore. Presque un plus tard, le champion du monde 2022 répond au champion du monde 2018.

Interrogé par France Football en marge de la remise du Ballon d’Or à Lionel Messi, Emiliano Martinez estime ne pas avoir de leçon à recevoir de la part d’Hugo Lloris qu’il n’est pas loin de traiter de mauvais perdant, suite à la défaite de la France en finale contre l’Argentine. « Il a dit ça parce qu'il a perdu, sinon il n'aurait rien dit. Évidemment, je respecte son opinion. Je ne l'ai jamais insulté. S'il pense que danser ou gagner un peu de temps, c'est manquer de respect ou être malhonnête, je ne partage pas cet avis. Chaque détail compte. Je donne tout pour mon pays et tout le monde ne peut pas être content », a fait remarquer le gardien de but d'Aston Villa, déterminé à ne rien céder à ses détracteurs même s'il a su profiter de la complaisance coupable de l'arbitre sur cette séance.