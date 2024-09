Après l'OL, Cherki a pris une autre grande décision

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'OL a officialisé la prolongation de contrat de Rayan Cherki. Le jeune prodige met donc fin à un feuilleton démarré il y a plusieurs semaines. Si son avenir en club est désormais connu, il lui reste encore à choisir sa sélection.

Rayan Cherki va pouvoir reprendre son quotidien de footballeur et les matchs qui vont avec. Samedi, le jeune métronome lyonnais a prolongé son contrat avec l'OL. Finie la mise à l'écart du groupe professionnel, Cherki peut lancer sa saison 2024-2025 avec Lyon. Cependant, son avenir en club n'est pas le seul dossier qui occupe son esprit. En effet, son choix de sélection est attendu impatiemment des deux côtés de la Méditerranée. International espoirs français, le Gone peut aussi jouer avec l'Algérie qui est le pays de sa maman. Une option de plus en plus crédible.

Cherki algérien dans quelques jours ?

Les rumeurs l'envoient chez les Fennecs depuis le début de l'été. Le journaliste et suiveur de la sélection algérienne Abdelkader Abada indique sur X que tout pourrait s'accélérer pour Cherki dans les prochains jours. Enfin débarrassé du feuilleton de sa prolongation à l'OL, Rayan Cherki rejoindrait l'Equipe d'Algérie dans la foulée avec une officialisation de cette décision dans les jours qui viennent.

Info Rayan Cherki :



Rayan Cherki pourrait rejoindre la sélection algérienne prochainement.

L’annonce sera officialisée une fois que sa situation personnelle aura évolué.



D’ailleurs à ce propos:

Nasser Sandjak pense que Cherki ferait le plus grand bien à la sélection africaine.… pic.twitter.com/WYn62xOftp — ABADA Abdelkader 🇩🇿🇩🇿 (@ABADAAbdelkader) September 21, 2024

Si son avenir international est vite réglé, Rayan Cherki sera alors disponible pour la prochaine trêve internationale prévue début octobre. Les Fennecs de Vladimir Petkovic doivent jouer deux matchs de qualification pour la CAN contre le Togo. L'entraîneur suisse n'a jamais caché suivre de près le cas Cherki. A 21 ans seulement mais fort de 141 matchs en pro avec l'OL, le milieu de terrain serait une prise de choix pour l'Algérie.