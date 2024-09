OL-OM ‍: Ces deux joueurs ont fait chavirer l’Olympico

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Lucas Perri et Geronimo Rulli ont été deux acteurs majeurs du match totalement fou entre l’OL et l’OM dimanche soir (2-3). Les deux gardiens ont eu un impact direct sur le résultat de ce choc.

L’Olympico de dimanche soir entre l’OL et l’OM restera longtemps gravé dans la mémoire des supporters des deux camps. Le scénario de la rencontre est fou et deux joueurs ont eu un rôle prépondérant dans celui-ci : les deux gardiens de but. D’un côté, Geronimo Rulli a été le sauveur de l’OM en repoussant un penalty de Lacazette mais aussi de multiples opportunités lyonnaises dans le jeu, y compris en face à face. De l’autre, Lucas Perri a d’abord sauvé une tentative de Rongier de près, mais s’est ensuite montré coupable d’une grossière erreur de relance sur le but de la victoire marseillaise inscrit par Rowe dans le temps additionnel.

L'OM champion, il dévoile les six raisons d'y croire https://t.co/XSZhWqsMFu — Foot01.com (@Foot01_com) September 23, 2024

En toute logique, les deux gardiens sont à l’opposé en ce qui concerne les notes du quotidien L’Equipe. Excellent depuis le début de la saison mais fautif dimanche soir, Lucas Perri hérite d’un 3/10, la pire note du match. « Un match très compliqué : il n'a presque pas touché le ballon face à des Marseillais dominés, mais il dut s'employer et sortir l'arrêt qu'il fallait sur une occasion énorme de Rongier (24e). Il a fini par commettre une erreur de relance avant la frappe de Rowe (90e + 5) » analyse le journal, qui s’est bien sûr montré plus généreux avec Geronimo Rulli. A l’inverse de son homologue lyonnais, le gardien argentin de l’OM a obtenu la meilleure note de la rencontre avec un 8/10 qui fait d’ailleurs de lui le meilleur gardien de la 5e journée de Ligue 1 selon le quotidien national.

Rulli grand bonhomme de l'OM à Lyon

« Après avoir repoussé un penalty à Brest, le gardien argentin a récidivé face à Lacazette (45e + 7). Décisif face à Orban (14e) et Lacazette (58e). Il a été capital de bout en bout du match avec une pointe de chance à l'image de cette frappe repoussée par sa transversale (10e) » écrit le quotidien national au sujet de l’ancien gardien de l’Ajax et de Montpellier. Lors des prochains matchs entre l’OL et l’OM, la situation sera peut-être différente car à n’en pas douter, Rulli et Lucas Perri sont deux excellents gardiens et le Brésilien de l’OL ne se trouera pas toujours de cette façon. Mais sur la rencontre de dimanche soir, il est clair que la prestation des deux gardiens a eu un impact direct sur le résultat de la rencontre et donc sur la victoire marseillaise à Décines.