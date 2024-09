L1 ‍: L’OM remporte un Olympico de folie ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

5e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille : 2-3.

Buts : Caleta-Car (53e) et Cherki (90e+3) pour l’OL ; Lirola (69e), Garcia (82e) et Rowe (90e+5) pour l’OM.

Expulsion : Balerdi (5e) pour l’OM.

Aussi fou qu’espéré, l’Olympico entre Lyon et Marseille a accouché d’une victoire marseillaise sur le gong (2-3) alors que tout semblait tourner en la faveur des Gones après l’expulsion de Balerdi en début de match.

Tant attendu par les suiveurs du football français, le choc des Olympiques débutait très fort. Puisqu’après seulement cinq minutes de jeu, Benoît Bastien expulsait Balerdi pour deux fautes sur Tolisso (1ère) puis Lacazette (5e). Un fait de jeu plus qu’important, puisque l’OL allait être en supériorité numérique pendant toute la rencontre ou presque. Malgré cela, Lyon avait du mal à faire la différence face à Rulli (14e) ou Rongier (19e), et Tolisso devait même s’employer pour sauver son équipe sur sa ligne sur un tir de Koné (42e). Toutefois, dans le temps additionnel de la première période, les Gones bénéficiaient d’un penalty pour une main de Rongier dans la surface après une tête de Tolisso (45e+5). Une offrande de la VAR qui ne profitait pas à Lacazette, sachant que le capitaine lyonnais tombait encore sur un grand Rulli (45e+7) juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Lyon prenait peu à peu l’avantage sur Marseille. Et sur un centre parfaitement délivré par Mata depuis le côté droit, l’ancien Phocéen Caleta-Car trompait Rulli d’une tête puissante à bout portant (1-0 à la 53e). Lacazette (58e) puis Orban (61e) pensaient faire le break, mais c’était sans compter sur Rulli et Kondogbia. À force de ne pas réussir à faire la différence, Lyon n’était pas à l’abri d’un retour marseillais, qui arrivait après l’heure de jeu. Sur une passe en profondeur de Luis Henrique, l’entrant Lirola échappait à Tagliafico avant de tromper Perri d’un piqué du droit (1-1 à la 69e).

Une égalisation qui redonnait clairement de la force aux Phocéens, qui passaient même devant en fin de match. Après un centre de Lirola au deuxième poteau, Ulisses Garcia lobait Perri d’une reprise de volée du gauche pour marquer son premier but en L1 et donner l’avantage à l’OM (1-2 à la 82e). Suite à deux grosses occasions de Mikautadze (84e, 85e), Lyon pensait ne jamais revenir au score, mais Cherki égalisait dans le temps additionnel d'une talonnade sur un centre de Mata (2-2 à la 93e). Sauf que les Marseillais finissaient par mettre une énorme clim au Groupama Stadium, vu que sur le coup d'envoi, Rowe profitait du dégagement raté de Perri pour envoyer un missile du droit dans les filets après s'être défait de Caqueret et Mata (2-3 à la 95e). La nouvelle recrue anglaise offre donc une victoire XXL à l'OM dans cet Olympico de folie à Lyon.

Une vraie contre-performance pour les Gones à 11 contre 10, qui balance avec l’énorme prestation des Marseillais. Avec ce succès, les hommes de De Zerbi remontent à la deuxième place du classement de la L1 en recollant au PSG. De son côté, le Lyon de Pierre Sage enchaîne sa troisième défaite en cinq journées et est quatorzième, un point au-dessus de la zone rouge et déjà à neuf unités du podium.