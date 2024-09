L1 ‍: Des images inadmissibles, les arbitres se rebellent

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'OM a remporté l'Olympico face à l'OL ce dimanche soir en Ligue 1, l'arbitrage de Benoit Bastien a plus qu'agacé Medhi Benatia, qui n'a pas été tendre avec le sifflet français au sortir de la rencontre. Le directeur sportif phocéen n'a pas été le seul à aller trop loin...

Medhi Benatia se retrouve dans l'oeil du cyclone après ses propos forts sur Benoit Bastien ce dimanche soir après OL-OM. Le Marocain, directeur sportif du club phocéen, a tapé sur les manières de faire de l'arbitre français et sous-entendu qu'il désavantageait son club. L'ancien du Bayern Munich pourrait être sanctionné pour son comportement. Mais ce n'est pas le seul. En effet, Brest en Ligue 1 ou Reims en D1 Arkema ont fait parler pour d'autres attitudes qui n'ont pas du tout plu au syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE). Ce dernier a même publié un communiqué ces dernières heures pour rappeler tout ce beau monde à l'ordre.

Un ras-le-bol général de la part des arbitres

🤬 | Les images de la colère de Mehdi Benatia. Êtes-vous d’accord avec ses propos sur l’arbitrage réservé aux Marseillais ? 🧐👍 #OLOM pic.twitter.com/cGYJVyLNgc — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

« Qu’apportent finalement tout cela ? Rien, bien sûr, si ce n’est de la rancœur en alimentant ce sentiment d’anti-arbitre. Mesdames, Messieurs, les joueur.se.s, les entraîneur.e.s, les dirigeant.e.s : n’oubliez jamais la résonance qu’ont ces images inadmissibles auprès du public et à tous les niveaux de notre football. Nous sommes toutes et tous des exemples. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées », balance notamment le SAFE, qui va aussi saisir le Conseil national de l’éthique de la Fédération française de football pour que des décisions fortes soient prises. Parmi les propos contestés par le SAFE envers Benatia : « Commencez à nous respecter (...) prenez pas les gens pour des cons », qui faisait suite au carton rouge donné à Leonardo Balerdi. Pour Brest, il s'agit d'Eric Roy et son : « Il y a le très haut niveau et puis après il y a la Ligue 1, c'est toujours pareil ». Début de saison en Ligue 1 et donc déjà des polémiques à gérer pour le football français et ses arbitres.