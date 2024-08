L1 ‍: DAZN dévoile une nouvelle offre lunaire ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A une semaine et demie de la reprise de la Ligue 1, le nouveau diffuseur du championnat DAZN a dévoilé une nouvelle offre d’abonnement qui a peu de chances de faire l’unanimité auprès des consommateurs.

Nouveau diffuseur officiel de huit matchs de Ligue 1 par journée, DAZN a lancé il y a quelques jours sa campagne d’abonnements. Deux offres ont été dévoilées par la plateforme de streaming britannique, l’offre Unlimited à 30 euros par mois pour accéder à l’ensemble du catalogue DAZN, à savoir 100% de la Ligue 1 mais aussi le basket, la MMA ou encore la boxe. La seconde offre est moins chère mais nettement plus limitée puisque l’option Super Sports à 15 euros par mois permet de voir un seul match de Ligue 1 par journée, sans que le consommateur puisse choisir la rencontre de son choix.

L1 : DAZN lance un deuxième abonnement encore plus fou https://t.co/aIcPg3hveo — Foot01.com (@Foot01_com) August 2, 2024

Avec ces deux offres, DAZN a déjà été très critiqué sur les réseaux sociaux, que ce soit par les supporters des clubs de Ligue 1 mais aussi par les journalistes et les économistes, qui ne voient pas comment le business plan de la plateforme de streaming pourrait fonctionner. Afin de rectifier le tir ou tout du moins essayer de le faire, DAZN a dévoilé en ce milieu de semaine une troisième offre. Pour 20 euros de plus par mois, soit pour un total de 50 euros par mois, DAZN offre la possibilité à un abonné de pouvoir partager son abonnement avec une seconde personne. Autrement dit, si vous êtes deux à regarder la Ligue 1, DAZN vous coûtera 50 euros par mois avec engagement sur une année dans l’offre appelée « Annuel Unlimited Plus ».

Une nouvelle offre à 50 euros par mois

Sur le papier, DAZN pensait sans doute faire un cadeau à ses abonnés, mais cette offre revient tout de même à 25 euros par mois lorsque les deux personnes qui se partagent l’abonnement auront coupé la facture en deux. Une somme qui reste très élevée pour seulement huit matchs de Ligue 1 par journée tandis que Beinsports diffusera un match le samedi à 17 heures et que la Ligue des Champions sera quant à elle diffusée sur Canal+.

Une grande majorité des fans de football attend d’ailleurs de voir si un potentiel accord de distribution sera trouvée entre la chaîne cryptée et DAZN, ce qui permettrait aux abonnés du bouquet sport de Canal+ de ne pas avoir à payer un abonnement à la plateforme de streaming sportif. A une semaine et demie de la reprise de la Ligue 1, l’urgence commence à se faire sentir chez les consommateurs, dont certains ne savent toujours pas s’ils auront les moyens financiers de visionner les matchs de leur équipe favorite cette saison.