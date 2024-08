Droits TV ‍: L'offre bidon de DAZN ne trompera pas les Français

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN est le grand gagnant des droits télé de la Ligue 1, mais l'offre proposée par la plateforme britannique fait grincer des dents. Et sa 2e solution à prix réduit est totalement incongrue selon un spécialiste.

A désormais deux semaines du début du championnat de France, il y a enfin des diffuseurs même si cela peine à être encore totalement compris et parfaitement compartimenté. Néanmoins, le programme de la 1ère journée est connu, et il était temps d’y voir plus clair. DAZN rafle quasiment l’intégralité de la Ligue 1 avec huit matchs sur neuf, dont la plus grosse rencontre une fois sur deux. Le prix de la plateforme britannique va néanmoins faire tiquer puisqu’il faudra débourser 30 euros par mois pendant un an pour suivre les rencontres de notre championnat. Seule autre alternative, une offre moins chère, à 15 euros par mois, mais pour suivre une seule rencontre du week-end, celle qui sera considérée comme la numéro 1 par DAZN.

15 euros le match, c'est non !

🇫🇷 | Toute la Ligue 1 McDonald's. Chaque semaine. Seulement sur DAZN.



Avec 8 matchs en direct et 1 match en décalé lors de chaque journée. Rendez-vous dès le 16 août. ⚽❤️‍🔥



Les gros chocs en direct, c’est seulement sur DAZN 📲@Ligue1 #DAZN #Ligue1McDonalds #LFP pic.twitter.com/WjmT45iqp2 — DAZN France (@DAZN_FR) August 1, 2024

Un système qui ne fait pas du tout l’unanimité, car cela ne garantit pas à ceux qui veulent suivre la rencontre de leur club, de pouvoir la regarder. Pour Virgile Caillet, spécialiste de l’économie du sport invité par RMC, cette offre fera un zéro pointé tout simplement. « En fait c’est probablement des gens qui ne connaissent pas bien le marché français. Je ne sais pas si une telle offre existe sur d’autres marchés comme l’Espagne ou l’Italie. L’autre lecture qu’il faut faire de cette offre, elle est purement marketing. Histoire de dire qu’on dispose d’une offre à 15 euros. Cela peut être aussi ça le positionnement. Mais je suis assez dubitatif sur le succès d’une telle offre. Je ne vois pas bien un fan s’abonner pour ne pas savoir quel match il va pouvoir suivre. Quand on voit le tollé que cela génère, j’espère que quelqu’un chez DAZN va se poser la question », a lancé le spécialiste, pour qui DAZN a pu penser que les téléspectateurs français se contenteraient d’un match par week-end au hasard pour suivre la Ligue 1.

Cela peut néanmoins être un argument de vente de la plateforme britannique, histoire de dire qu’elle propose tout de même un match à un prix abordable pour ceux qui n’ont pas les moyens de mettre 30 euros chaque mois. Mais à 15 euros le match, cela n’est pas vraiment dans les moeurs françaises d’aligner un tel tarif pour une rencontre par week-end.