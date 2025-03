TV ‍: Ce dérapage qui fait enrager DAZN et BeInSports

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La question du piratage est centrale en Ligue 1 surtout au vu des difficultés de DAZN pour s'implanter en France. La plateforme britannique accuse les pouvoirs publics de ne pas gérer sérieusement le problème. Le dérapage d'un député ne va pas la rassurer.

Si le piratage est installé en France depuis plusieurs années, le phénomène s'est clairement renforcé cette saison. L'arrivée du nouveau diffuseur DAZN a exaspéré une partie du public français. Les 40 euros par mois demandés au départ par la plateforme britannique ont donné envie à certains de privilégier les moyens illégaux. Le streaming sur internet et surtout l'IPTV ont le vent en poupe. Ce second moyen a énormément gagné en popularité dans plusieurs pays européens avec la multiplication des diffuseurs payants. Il permet via un boîtier d'accéder à des flux illégaux de chaines, permettant à ses utilisateurs de posséder un contenu sportif et cinématographique quasi illimité.

Un député se vante de recourir à l'IPTV

Si DAZN subit cette concurrence déloyale, toutes les chaines et plateformes légales sont lésées. C'est le cas de beIN Sports, de Canal+ et des plateformes de streaming ciné et séries comme Netflix. La plateforme américaine connue pour son grand N rouge a reçu la preuve formelle que son contenu lui était volé par l'IPTV. Un député français a craché le morceau. Il s'agit de Sébastien Delogu, élu de la France Insoumise dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Entre deux rires avec Raphaël Arnault, son allié de la France insoumise, le député des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu a expliqué avoir recours de manière «illégale» à l’IPTV.

« Moi, ce qui m’intéresse, c’est la gratuité. Je ne regarde pas Netflix, j’ai l’IPTV et du coup l’IPTV c’est illégal, et ça ne m’intéresse pas de payer des gens qui vont s’en foutre plein les poches », a t-il lâché dans le stream Twitch d'un autre député LFI Raphaël Arnault. Une phrase sortie entre deux fous rires qui ne sera pas très drôle pour DAZN notamment. Une grosse polémique a déjà débuté mais elle fera peut-être bouger les lignes sur le sujet. Les diffuseurs de la Ligue 1, DAZN et beIN Sports, l'espèrent fortement en tout cas.