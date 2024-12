Ce duo de DAZN cartonne, la très bonne surprise

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Depuis le rachat des droits télé au coeur de l’été et juste avant la reprise du championnat, DAZN a souvent été dans la tourmente. Les prix fixés au départ ont fait hurler, la couverture réduite de la Ligue 1 également, et c’est ensuite le timing d’enchainement des matchs qui a été pointé du doigt. Les choses s’arrangent avec le temps, et la plateforme britannique n’a qu’une seule chose à déplorer : la faible quantité d’abonnements qui l’empêche pour le moment de voir beaucoup plus loin, ou même d’aller au bout de son contrat si les choses devaient en rester là. Une situation compliquée, mais qui n’empêche néanmoins pas quelques points positifs.

Le but de Mikautdaze provoque l'enflammade

C’est le cas avec le duo de commentateurs composé du journaliste Adrien Courouble et du consultant Johan Djourou. Les deux acolytes ont le verbe facile et l’enthousiasme communicatif, et sont appréciés par les téléspectateurs pour leur façon de faire vivre le match. En témoigne l’extrait mis seulement ce mardi par DAZN sur le but de Georges Mikautadze contre le SCO Angers, où les deux hommes décrivent parfaitement l’action magnifique du Géorgien, et prennent clairement du plaisir à voir un but aussi bien réalisé.

🎙 | On ne se lasse pas du but de @MikautadzeG et encore moins des commentaires de @Adri_Courouble et @JohanDjourou ! 🔈🤩 #SCOOL pic.twitter.com/OA8O1AM0ea — DAZN France (@DAZN_FR) December 10, 2024

Le retour des suiveurs de DAZN est en tout cas unanime, et en vient même à ce que ce duo soit désormais celui qui commente les plus belles affiches de Ligue 1. Les qualités de consultant de Johan Djourou sont aussi à souligner, lui qui s’était révélé sur RMC et la télévision suisse. L’ancien défenseur suisse ne passe pas inaperçu avec son look atypique, mais ses analyses font en général mouche et le « Netflix du Sport » ne peut que se féliciter de lui avoir fait confiance cette saison.