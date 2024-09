Cristiano Ronaldo le fait vomir, il se lâche

Très critique avec le quintuple vainqueur du Ballon d’Or il y a quelques semaines, l’ancien attaquant international italien Antonio Cassano en a rajouté une couche sur Cristiano Ronaldo ces dernières heures.

A bientôt 40 ans, Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs du côté d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, où le Portugais vient tout récemment de dépasser la barre des 900 buts en carrière, le tout en étant toujours le capitaine de la sélection portugaise qui est allée jusqu’en quarts de finale du dernier Euro. Malgré son attitude qui a parfois fait parler ces dernières semaines au Moyen-Orient notamment après s’en être publiquement pris à certains de ses coéquipiers lors de la Supercoupe d’Arabie Saoudite, CR7 a toujours un rôle important à jouer dans son club. En revanche, un ancien joueur international n’est clairement pas fan de l’ancien joueur de Manchester United, et il s’agit de l’ancien attaquant italien Antonio Cassano qui avait déjà eu des mots durs à son égard il y a plusieurs semaines.

🗣️ Cassano: "Cristiano Ronaldo doesn't know how to play football. He could score 3000 goals, I don't give a f*ck. Higuain, Agüero, Benzema, Lewandowski, Ibrahimovic, and Suarez knew how to link up with the team.



