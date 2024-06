Benzema en Algérie, son coeur a parlé

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Karim Benzema est arrivé ce week-end en Algérie pour un séjour de quelques jours, notamment dans la région où son père est né.

Karim Benzema a toujours assumé ses racines algériennes, et cela lui a même valu quelques attaques sur son attachement réel à la France, la rumeur ayant même circulé à un moment de sa carrière qu'il pourrait finalement opter pour les Fennecs plutôt que pour les Bleus. Mais de tout cela, il n'était pas question ce samedi lorsque le natif de Lyon a posé le pied sur la terre de ses aïeux. A 36 ans, KB9, pour qui la saison est terminée en Arabie Saoudite, a décidé de se rendre à Bejaïa, la ville de Kabylie d'où est originaire son père.

Une visite qui est une grande première pour Karim Benzema, lequel va pouvoir rencontrer des membres de sa famille, ce dont le Ballon d'Or 2022 se réjouit d'avance. « Merci pour ce merveilleux accueil, je suis très heureux de visiter l'Algérie et Bejaïa pour la première fois. Je vais rendre visite à ma famille et je suis heureux de partager cette joie avec les Algériens », a confié sur la chaîne algérienne Ennahar Tv.

Outre ce retour sur les terres de ses ancêtres, Karim Benzema a également prévu d'assister au match qualificatif au Mondial 2026 entre l'Algérie et la Guinée jeudi prochain au Nelson Mandela Stadium à Baraki. « J'espère que l'équipe nationale fera un gros match et remportera la victoire. C’est le premier match de l’équipe nationale algérienne auquel je vais assister en étant dans le stade », a précisé l'ancien joueur de l'OL et du Real Madrid, qui ne sera donc pas à Wembley ce samedi pour assister à la finale de la Ligue des champions entre le club de Carlo Ancelotti qu'il a quitté la saison passée, et le Borussia Dortmund. Karim Benzema a par ailleurs entamé ce séjour en Algérie par une série de réceptions, notamment à la mairie de Bejaïa où la visite de l'attaquant français était attendue depuis très longtemps. De quoi conforter l'amour de Benzema pour le pays de son père, et peut-être lui donner quelques regrets sportifs. Mais ça, on ne le saura jamais.