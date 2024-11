TV ‍: OM - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Reparti de l’avant du côté de Nantes le week-end dernier, l’Olympique de Marseille veut enchaîner un deuxième bon résultat de suite contre un autre candidat au maintien en Ligue 1, l’AJ Auxerre.

Quelle heure pour OM - Auxerre ?

De retour à la deuxième place du championnat de France après son succès à Nantes dimanche dernier (2-1), le club phocéen veut recoller au PSG, leader avec six points d’avance, tout en mettant la pression sur Monaco et Lille dans la course au podium. Mais pour cela, l’OM va devoir faire un bon résultat à domicile contre l’AJA. Cette rencontre se disputera ce vendredi 8 novembre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Marc Bollengier.

Sur quelle chaîne suivre OM - Auxerre ?

Comme la plupart des matchs de l’OM cette saison, cette rencontre entre Marseille et Auxerre sera à suivre sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de OM - Auxerre :

Balayé 0-3 dans le Classique face au PSG lors de son dernier match au Vélodrome, l’OM va avoir à coeur de se racheter devant son public. Autant dire que ce match contre l’AJA, juste avant la trêve internationale de novembre, tombe à pic. À condition d’être à la hauteur d’une équipe qui veut jouer le podium de la L1. Pour ce match, Roberto De Zerbi fera sans Cornelius notamment.

La compo probable de l’OM : Rulli – Lirola, Balerdi, Brassier, Merlin – Rabiot, Hojbjerg – Greenwood, Koné, Rowe – Maupay.

Suite à un début de saison difficile, Auxerre a bien remonté la pente ces derniers temps avec trois victoires lors des cinq dernières journées. Sorti de la zone rouge, avec trois points d’avance sur l’ASSE depuis son fauteuil de dixième, le club promu ira donc à Marseille sans pression. Juste avec l’ambition de ramener quelque chose à l’extérieur, comme c’est rarement le cas pour l’AJA cette saison. Pour ce match, Christophe Pelissier fera sans Coulibaly, Diomande, Joly ou Jubal.

La compo probable d’Auxerre : Léon – Hoever, Owusu, Osho, Akpa, Mensah – Raveloson, Danois – Perrin, Bair, Traoré.